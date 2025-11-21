La Bamba suena más fuerte que nunca en CSUN

La emblemática película La Bamba hizo vibrar al público la noche del martes 18 de noviembre, durante una proyección especial en el Teatro Armer, ubicado en Manzanita Hall de CSUN.

Estrenada en 1987 y dirigida por Luis Valdez, La Bamba narra la vida de Ritchie Valens, cuyo talento y carisma marcaron la historia del rock & roll. Su nombre real era Richard

Steven Valenzuela, nacido el 13 de mayo de 1941 en Pacoima, California, donde creció y aprendió a tocar la guitarra.

En su breve pero brillante carrera, se convirtió en la primera estrella chicana del rock and roll. Bajo la guía del productor Bob Keane, grabó temas que se convirtieron en clásicos, como “Come On, Let’s Go” y “Donna”, esta última un éxito nacional que lo llevó al popular programa American Bandstand. El 3 de febrero de 1959, a los 17 años, murió trágicamente en un accidente aéreo junto a Buddy Holly y The Big Bopper.

En un ambiente cálido y lleno de nostalgia, el público celebró no solo la historia de Ritchie Valens, sino también el poder del cine para mantener viva la memoria y el orgullo de una comunidad que se niega a pasar desapercibida.

La Dra. Patricia Miller, profesora de italiano, coordinó el evento y moderó la sesión de preguntas y respuestas con los productores Bill Borden y Taylor Hackford. Ambos compartieron anécdotas sobre el rodaje, reflexionaron sobre el legado de La Bamba y destacaron la importancia de seguir contando historias que celebren la diversidad en el cine.

“Más que una biografía, La Bamba es una prueba del gran talento que existe en la comunidad latina, aunque muchas veces la industria del cine no lo quiera ver o entender”, señaló el productor Taylor Hackford durante la charla posterior a la proyección. “La comunidad latina asiste al cine, consume películas, pero durante mucho tiempo no hubo representación en pantalla. La Bamba vino a demostrar que es un gran mercado”, agregó.

Por su parte, el productor Bill Borden subrayó que “la visión de Luis Valdez fue clave para el éxito de La Bamba. Supo captar la esencia de la comunidad en todos los aspectos: desde el guion hasta los matices de los personajes y las locaciones, convirtiendo la película en una verdadera obra de arte”.

El evento fue organizado por el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas y Clásicas, en colaboración con el Departamento de Artes Cinematográficas, el Centro de Intercambio Estudiantil Internacional y el Colegio de Humanidades.

A casi cuatro décadas de su estreno, La Bamba sigue siendo una película fundamental que abrió el camino para que el talento latino transformara la cultura estadounidense. Su mensaje de identidad, orgullo y resistencia continúa resonando con fuerza, especialmente entre la comunidad chicana del Valle de San Fernando, California.