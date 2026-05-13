“Su legado sigue vivo”: Estudiantes de CSUN honran a Rodolfo Rudy Acuña

En el campus de la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN), el nombre de Rodolfo Rudy Acuña es reconocido entre académicos y estudiantes por ser pionero de los estudios chicanos y por abrir puertas a comunidades que históricamente han enfrentado exclusión.

El fallecimiento de Acuña ocurrió el 24 de marzo de 2026, a los 93 años. Sin embargo, aún no se han revelado los detalles de su muerte.

El evento se llevará a cabo en el campus de CSUN cuando, poner fecha tentativa o si hay una fecha exacta, en un área conocida históricamente como “Manteca Park” o, como se conoce hoy, Bayramian Lawn. El evento reunirá a estudiantes, exalumnos y miembros de la comunidad. Los organizadores indicaron que el homenaje incluirá testimonios y espacios de reflexión sobre su impacto académico y comunitario. Para los organizadores, realizar el homenaje en CSUN ya pasó o será cuidado con los tiempos verbales. Ya que en el primer párrafo dices que se llevará a cabo y aquí manejas el pasado, es una decisión intencional. El campus no solo marca la trayectoria de Acuña, sino también la de quienes pasaron por sus clases.

“Muchos estudiantes se unieron, incluso desde distintas partes del país, porque querían encontrar una manera de honrar su legado y el impacto que tuvo en sus vidas”, explicó Siris Barrios, una de las organizadoras de estudiantes de Rudy Acuña.

Los organizadores eligieron realizar el evento en la universidad por su vínculo con la trayectoria de Acuña.

“Queríamos hacerlo aquí porque fue en este lugar donde lo conocimos, en una etapa clave de nuestras vidas”, añadió Barrios.

De igual manera, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, también tiene un significado simbólico, ya que históricamente ha estado ligado a los movimientos obreros y a la movilización colectiva.

“El primero de mayo era uno de sus días favoritos, un día de resistencia y de construcción de movimientos”, explicó Barrios.

Acuña es reconocido como uno de los fundadores del departamento de Estudios Chicanos en 1969, en un contexto marcado por protestas estudiantiles que exigen una mayor representación en la educación de CSUN.

Durante décadas, Acuña impartió clases en CSUN, ayudó a expandir el departamento y añadió programas de licenciatura y posgrado. Además de su labor docente, escribió más de 20 libros. Entre ellos destaca Occupied America: A History of Chicano 1972, un texto utilizado en cursos universitarios.

El periódico Los Angeles Times lo considera una figura central de los estudios chicanos como disciplina académica en Estados Unidos. Su trabajo cuestiona narrativas históricas que plasman las experiencias de comunidades mexicoamericanas. Del mismo modo, su carrera se desarrolló durante un período en el que los estudiantes étnicos comenzaron a institucionalizarse en universidades públicas, impulsados en gran medida por las motivaciones de estudiantes en las décadas de 1960 y 1970.

Ese proceso incluyó protestas, huelgas y negociaciones que llevaron a la creación de programas académicos centrados en las experiencias de las comunidades latinas, indígenas, afroamericanas y asiáticas.

Además de su labor académica, participó en debates públicos sobre educación política y representación. Reportes periodísticos señalan que sus posturas generan tanto respaldo como críticas a lo largo de su trayectoria.

Los alumnos lo describen como un profesor que los empuja, usa otro adjetivo, motiva y ayuda en diversos aspectos.

“Te desafiaba en cada momento y te obligaba a pensar”, recordó un exalumno, Joaquín Macías. “No podías quedarte en tu zona de confort; siempre te hacía cuestionar lo que dabas por hecho”.

Sus clases, reducidas a alumnos, no eran solo conversaciones en un salón de cuatro paredes. Eran espacios de diálogo, confrontación, reflexión, risas, conexión y solidaridad.

“Tenía apodos para sus estudiantes. A mí me decía ‘firecracker mencionalo en espanol’ en español”, recordó Barrios. “Podía ser muy serio cuando lo necesitaba, pero también se burlaba y bromeaba con nosotros”.

Según exalumnos, las clases incluían discusiones abiertas que abordaban temas históricos desde distintas perspectivas.

“Nos enseña a cuestionarlo todo, a no actuar sin más, como si lo que aprendimos en el sistema educativo”, añadió Macías.

Su trabajo también tuvo que ver con la organización de los estudiantes y con la creación de programas de estudios étnicos en varias universidades. Para muchos, su método de enseñanza no solo representa la forma en que aprenden historia, sino también cómo la perciben en su propia persona.

“Diría que una de las cosas más importantes que me dejó Rudy fue cuestionarlo todo y llenar los vacíos”, recordó Miguel Paredes. “Nos decía que había una historia de los chicanos que ya estaban aquí, pero que no se enseñaba. Nos pedía no aceptar la narrativa que provenía del sistema educativo, sino profundizar, aprender sobre nosotros mismos y tomar orgullo de ello, sin replicar el sistema colonial que existía. Nos insistía en no convertirnos en aquello contra lo que luchábamos y en ser fieles a nosotros mismos”.

Alumnos y estudiantes están preparando un tributo que utiliza la misma fuente en honor a Acuña, con el objetivo de reconocer su legado y reflejar el impacto de su enseñanza a lo largo de generaciones de estudiantes.

“Queríamos hacerlos aquí porque fue en este espacio donde lo conocimos, en una etapa clave de nuestros videos, cuando tuvo un impacto más fuerte para nosotros”, dijo Barrios.

El homenaje busca reconocer una trayectoria académica que, según estudiantes y exalumnos, continúa influyendo en la forma en que las nuevas generaciones entienden la historia, la educación y la identidad. Para algunos de quienes lo conocieron dentro y fuera del aula, esa influencia también se refleja en cómo imaginan su legado.

“Creo que Rudy querría ser recordado, ante todo, como un historiador, pero también como alguien que entendía lo que ocurría en el mundo”, dijo un excolega, si sabes su nombre, título o la materia que enseñaba. “No era un académico aislado en una oficina; estaba en medio de los procesos de organización y comprometido con lo que pasaba en su tiempo. También querría ser recordado por sus estudiantes, su familia y su comunidad, así como por su orgullo en la cultura mexicana y chicana”.